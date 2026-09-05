Путин поблагодарил Шмелёву за развитие "Сириуса"

Владимир Путин поблагодарил руководителя фонда "Талант и успех", председателя Совета федеральной территории Сириус Елену Шмелёву и ее команду за развитие образовательного центра "Сириус". Сегодня президент встретился со Шмелёвой в Кремле.

Глава государства отметил, что в центр приезжает много людей со всей России и из-за рубежа. Это тесно связано с образованием как в школе, так и в университете, сказал Путин и добавил: "Получился такой интересный и живой кластер, который привлекает, как магнит, талантливых и креативных людей".

Федеральная территория "Сириус" - особый формат управления в России: территория с общегосударственным значением, которая не входит ни в один субъект федерации. Территориально находится в пределах Краснодарского края.