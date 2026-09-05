Путин высказался о прекращении ударов по Киеву

Вооруженные силы России не наносили ударов по Киеву с полуночи 5 сентября. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с посланниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам президента, украинская сторона значительно снизила интенсивность ударов по территории России.

Путин отметил, что просьба о прекращении ударов по украинской столице пришла по официальным каналам. Он также заверил, что Москва со своей стороны сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и Уиткоффа и Кушнера, которые после визита в Россию отправятся на Украину.

В свою очередь, Стив Уиткофф поблагодарил Путина за решение прекратить огонь в течение трех дней для организации визита делегации США в Киев.