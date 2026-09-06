Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным сформулировали соображения по возможным путям урегулирования украинского конфликта, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.



"Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования", — заявил Ушаков.



Беседа Владимира Путина и американских переговорщиков была содержательной, конструктивной и откровенной, сообщил помощник президента. Президент РФ Владимир Путин подтвердил настрой вести конструктивный диалог с США по украинскому урегулированию, добавил он.



"Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок", — сказал Ушаков журналистам.



Беседа президента России Владимира Путина с со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле продолжалась 3 часа 10 минут, отметил помощник президента РФ.