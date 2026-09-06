В России значительно вырастут выплаты по больничным

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день в 2027 году, сообщает Социальный фонд России.



"Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6827,4 рублей. <...> В 2027 году: до 7860,27 рублей. В 2028 году: до 8489,04 рублей", — отметили в Социальном фонде России.



Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.