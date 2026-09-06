Более трёх часов продолжался разговор Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Накануне глава российского государства принял в Кремле спецпосланников президента США. Путин отметил успехи нашей армии в ходе спецоперации и выразил уверенность в достижении поставленных целей, также подчеркнув необходимость устранения первопричин конфликта.

Как сообщил по итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать полученную в Москве информацию в ходе контактов в Киеве. Сегодня посланники Трампа направятся в украинскую столицу.

"Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников", - особо отметил Ушаков.

Он также сказал, что состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса, довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты.

За несколько часов до прибытия в Москву представителей США Владимир Путин дал указание не наносить ударов по Киеву в ближайшие три дня. Мораторий связан с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.