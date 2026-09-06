Иран заявил об ударе баллистикой по американским военным кораблям

Иран ударил баллистическими ракетами по американским авианосцу и эсминцу, заявляют военные в Тегеране. По их данным, корабли участвовали в морской блокаде, после атак они покинули зону боевых действий.

Кроме того, обстрелу подверглись несколько нефтяных танкеров, связанных с США. По судам ударили, когда те пытались самовольно пройти через Ормузский пролив.

Накануне Вашингтон атаковал иранские нефтевозы в Оманском заливе, на одном из них вспыхнул пожар, он затонул. Пентагон настаивает, что обмен ударами будет продолжаться. По словам главы ведомства Пита Хегсета, у Тегерана не осталось морских и воздушных сил для защиты танкерного флота.