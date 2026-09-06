Российская армия заняла стратегические высоты на подступах к Славянску и Краматорску. Стремительное наступление идёт с трёх направлений. Наши артиллеристы и операторы дронов контролируют ключевые трассы. Российская бронетехника продвигается от освобождённого Святогорска.

Пустые улицы. Вдоль разбитых витрин идут штурмовики. Это первые кадры из Святогорска. Видно, что он серьёзно не пострадал. Ещё несколько дней назад, в этих домах сидели националисты. Сегодня от ВСУ не осталось и следа. Но самое важное – Святогорск это северный фланг Краматорска. И сейчас, между российскими войсками и националистами, на этом направлении, всего 14 километров.

Ещё меньше - в Николаевке. Если вчера городок находился в так называемой серой зоне, то сегодня вся высотная застройка – в руках российских бойцов. И только небольшой район в частном секторе – за националистами. Но, судя по тому, как его накрывает артиллерия, продержатся они день, может два.

По окраинам и лесным массивам непрерывно бьют гаубицы. В разбитых опорных пунктах ВСУ штурмовики находят брошенное в спешке оружие. Вот командир взвода с позывным "Олимп" показывает трофеи - натовские пулемёты, гранаты. Есть и противотанковые комплексы типа "Джевелин".

Операторы беспилотников уничтожили несколько машин и роботизированных платформ с боеприпасами. До опорных пунктов они не дошли. А ещё уничтожили антенны и системы радиоэлектронной борьбы ВСУ. Националисты маскировали их как могли. Сами тоже прятались в норах. Но намётанный глаз разведчиков обмануть невозможно.

Каждый опорный пункт противника на подступах к Краматорску или Славянску - целый комплекс сооружений со всей инфраструктурой. Готовились к обороне бандеровцы основательно. Вот только теперь, эти позиции послужат уже российским бойцам.