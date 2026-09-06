Три часа 10 минут серьёзного разговора в предельно откровенной и доверительной атмосфере. Так оценил итоги встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками в Москве помощник президента Юрий Ушаков. Беседа продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке уже за обедом.

"С российской стороны были даны чёткие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения СВО. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей и подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта", - пояснил Ушаков.

Американские переговорщики обещали использовать оценки, полученные от президента России, в ходе встречи 6 сентября с украинской стороной. В Киев Уиткофф и Кушнер отправились сразу из Кремля транзитом через польский Жешув. Оттуда все западные политики традиционно добираются до столицы Украины поездом. В этот раз, по распоряжению Владимира Путина, российская армия на три дня остановила все атаки на Киев.

"Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который Путин специально обратил внимание, а именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников", - рассказал помощник президента.

Это говорит о том, что переговоры в Киеве не будут лёгкими, учитывая маниакальное стремление Зеленского создать в Киеве пантеон нацистских преступников и подчёркнутое нежелание главы киевского режима идти на любые компромиссы. Впрочем, первые оценки в американской прессе относительно возобновление контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом скорее излучают сдержанный оптимизм. The Wall Street Journal пишет, что поездка знаменует собой самую серьёзную попытку возобновить мирные переговоры между враждующими соседями в этом году.

Стоит отметить, что Стив Уиткофф в очередной раз назвал общение с Путиным одним из самых лучших и памятных событий в его жизни. По информации Axios, на переговоры в Москву прилетали ещё и представители совета нацбезопасности США, Госдепа, а также американского Минфина. В частности, высокопоставленный сотрудник ведомства Джин Ланг. Именно он отвечает за большую часть антироссийских санкций и вёл контакты по данному вопросу с посланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Тем временем, в Белом доме пока заявили, что посланники Трампа в Москве обсудили следующие шаги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, о которых будет объявлено в ближайшие недели.