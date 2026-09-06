Региональное голосование, которое может изменить политический ландшафт всей страны, проходит сегодня в Германии. В федеральной земле Саксония-Анхальт стартовали выборы в ландтаг - местный парламент. Абсолютный фаворит - правая "Альтернатива для Германии". Если она победит, это станет личным поражением для канцлера Мерца и может привести к его досрочной отставке. Оппоненты сделали всё возможное, чтобы помешать партии выбиться в лидеры.

Не просто выборы, а начало конца нынешнего правительства Германии. Так оценивает издание "Бильд" происходящее в Саксонии-Анхальт. Казалось бы, обычное региональное голосование. Всего 3% от общего числа немецких избирателей. Но исход обещает быть историческим. Впервые после Второй мировой к власти могут прийти правые. Победа "Альтернативы для Германии" - вопрос почти решённый. По результатам опросов, она наберет более 40% голосов - против 20% у ХДС. Главная интрига даже не в этом, а в том, сможет ли партия набрать абсолютное большинство и в одиночку сформировать земельный кабмин.

Главная звезда местного отделения АДГ - 35-летний Ульрих Зигмунд - кандидат на пост руководителя региона. Вёл активную и грамотную пиар-кампанию - встречался с населением, устраивал семейные праздники и заезды. На предвыборных митингах люди выстраивались в очереди, чтобы сфотографироваться с улыбчивым политиком. Журнал "Шпигель" поместил его портрет на обложку с надписью "Самый опасный человек Германии". В ответ Зигмунд организовал автограф-сессию, в ходе которой расписывался на изданиях со своим изображением.

Оппоненты АДГ вели довольно агрессивную агитацию против партии. На улицах развешивали провокационные плакаты с рисунками, напоминающими фашистскую символику. Листовки клали на лобовые стекла машин. А накануне устроили демонстрацию.

"Альтернатива для Германии" призывает отменить антироссийские санкции, возобновить импорт наших энергоресурсов и прекратить накачивать Киев оружием. Многим эти идеи нравятся. А вот канцлер пользуется таким недоверием местных избирателей, что ХДС пришлось пойти на беспрецедентные меры.

Мерца решили не задействовать в предвыборных мероприятиях, потому что каждый раз его освистывали. Вероятно, чтобы отвлечь внимание от провальной для главы правительства кампании, и придумали обвинить Россию в инциденте с беспилотниками в Лейпциге, а заодно закрыли генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине. Отсутствие доказательств - не помешало. Тем не менее правящей партии почти наверняка грозит поражение на земельных выборах.