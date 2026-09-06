В Щербинке заработал Центр инноваций и импортозамещения

Центр инноваций и импортозамещения построили и ввели в эксплуатацию в Щербинке. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Собянин. Объект создан в рамках городской программы по созданию рабочих мест, расположенных рядом с жилыми кварталами, чтобы люди тратили меньше времени на дорогу.

В инновационном здании, построенном для компаний-представителей высокотехнологичных отраслей, таких рабочих мест будет около 230. Резидентами Центра уже стали передовые предприятия электроники, машиностроения, лёгкой промышленности, информационных технологий.

В здании есть помещения для конструкторского бюро, офисы, вспомогательные и технические помещения, индивидуальный тепловой пункт.