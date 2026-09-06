Мощи Дмитрия Донского пронесут по Москве

Огромное количество людей пришло сегодня к храму Христа Спасителя. В столице проходит общемосковский крестный ход во главе с патриархом Кириллом. Во главе молитвенного шествия по улицам пронесут чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери и мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, повторно обретенные в июле этого года в Архангельском соборе Кремля.

В патриархии уточнили, что приложиться к святыням можно будет с 7 по 20 сентября, когда мощи Дмитрия Донского выставят в храме Христа Спасителя. Также сегодня ковчег с частицей мощей князя доставили из Московского Кремля в главный храм Вооружённых сил России в парке "Патриот".

Общемосковский крестный ход - древнейшая традиция. В 1525 году великий князь Василий III повелел проводить ежегодное молитвенное шествие из Кремля в Новодевичий монастырь. Почти 400 лет оно совершалось без перерыва. После революции традиция была прервана, её возобновили в прошлом году.