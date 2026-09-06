В Крыму нашли указ потомка Чингисхана XVI века

Редчайшие документы XVI века обнаружили крымские учёные в переплёте старинной рукописи. Среди них - указ хана Сахиб Гирея, прямого потомка Чингисхана. Эти письмена - теперь старейший экспонат Бахчисарайского музея-заповедника.

Тот случай, когда время не уничтожило, а наоборот помогло вновь открыть утерянные артефакты. Обложка старинного фолианта начала постепенно разрушаться и под орнаментом проявился текст. После того, как реставраторы расклеили плотно сложенные листы бумаги, они обнаружили здесь порядка десяти различных документов.

Одним из них – оказался редчайший ярлык хана Сахиб Гирея. Прямой потомок Чингисхана и предположительно дядя османского султана Сулеймана Великолепного - Сахиб Гирей - успел побывать на Казанском престоле, а потом почти 20 лет возглавлял Крымское ханство. Он брал Астрахань и подчинил ногайцев, совершил несколько походов на Кавказ, чем вынудил черкесов обратиться за помощью к Москве.

Правитель основал Бахчисарай и построил дворец, сохранивший свое великолепие до наших дней. Реформировал армию и создал новую элиту ханства путём раздачи земель. Найденный документ – фрагмент суюргальной грамоты.

Среди найденных текстов есть еще один артефакт – опись махра. Аналог брачного договора в исламе – защита женщины на случай развода или смерти мужа. Исследователи предположили, что ханские тексты оказались во вторичном использовании после присоединения Крыма к Российской империи.

Рукопись, для реставрации которой использовались эти документы – оказалась тоже редким фолиантом. Это книга по исламскому праву конца XV - начала XVI века. При её составлении использовалось порядка сотни различных трактатов. Их ещё только предстоит изучить.