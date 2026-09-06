Чем живёт Мещанский - район в центре Москвы с богатой историей

Эти места - одна из древнейших частей города, здесь на берегу тогда ещё полноводной реки Неглинной в XII веке поставили первую деревянную крепость. Пётр Первый сюда перенёс кремлёвский огород для выращивания лекарственных трав. А его сподвижник Яков Брюс проводил опыты в легендарной Сухаревой башне.

Всё это было на территории современного района Мещанский. Заслуженный артист России Олег Фомин в прямом смысле приложил руку к обустройству своей альма-матер - Щепкинского театрального училища. Пока осваивал актёрское ремесло, перепробовал и другие профессии. Ближайшее место работы было на Кузнецком мосту в Доме моделей.

Здесь, в Мещанском районе он помнит каждый закоулок. Напротив входа в училище получил главное наставление от своего мастера. Николай Анненков спешил на репетицию в Малый театр. В руке - пьеса, на носу - очки. Фомин сообщил, что уезжает работать в Ригу. Николай Александрович поделился опытом, сказав: "Запомни главное - не играй образ. Нет образа, есть ты и поступки образа".

Актёр запомнил эти слова. И сыграл так, что его персонаж в картине "Меня зовут Арлекино" стал культовым. Фильм о конфликте молодёжных группировок целый год пролежал на полке. Цензура не пропускала из-за жестоких сцен. Однако после выхода на экраны эта кинолента стала лидером советского проката. Фомин проснулся знаменитым.

Сейчас Мещанский район обновляется. На его территории идёт одна важная стройка - возводят новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифософского. Площадь здания составит 150 тысяч квадратных метров. Это будет один из самых современных медицинских объектов России.

Район преображается на глазах. Реставрируют здания и дороги. Среда становится всё более комфортной и для местных жителей, и для туристов. И даже те, кому эти улочки знакомы, находят на них что-то новое.