Два вагона электрички сошли с рельсов под Владимиром

Во Владимирской области сошли с рельсов два вагона электропоезда. Состав врезался в грузовик на железнодорожном переезде.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, водитель машины погиб, а среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.

Два вагона электрички сошли с рельсов, ещё в одном вагоне сошла одна тележка. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов и автомобилей пришлось приостановить. На место ДТП прибыли два восстановительных поезда.