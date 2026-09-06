Собянин поздравил нефтяников с праздником

Сергей Собянин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за огромный вклад в развитие России.

Мэр написал в своём блоге, что не понаслышке знает, какой это тяжёлый и ответственный труд. В нынешних условиях работа в этой отрасли связана с постоянной угрозой. Как отметил Собянин, нефтяники и газовики находятся буквально на передовой.

Он напомнил, что в Москве работает главный отраслевой вуз – Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Ещё в столице есть многочисленные научные институты нефтегазовой отрасли и крупное предприятие – Московский нефтеперерабатывающий завод.