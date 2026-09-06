Собянин назвал Москву городом комфорта и высоких стандартов жизни

Москва – город комфорта и высоких стандартов качества жизни для 13 миллионов москвичей. В День города Сергей Собянин в своём блоге поразмышлял о будущем столицы.

Он назвал Москву центром притяжения для миллионов людей, гордостью и опорой великой России. Московские стандарты качества жизни активно внедряются на всей территории страны, а столица старается перенимать лучшее у соседей.

Говоря о перспективах, Собянин сообщил, что в ближайшие пять-шесть лет в Москве построят более 30 станций метро, продлят МЦД до крупных городов соседних регионов, построят первую линию высокоскоростной магистрали до Северной столицы.

В городе будут активно развиваться промышленность и инновации. Появятся новые рабочие места, город увеличит поступление налогов в бюджет.

Ещё столицу ждут масштабное строительство и продолжение реализации программы реновации, развитие медицинской сферы и сферы образования.