Завершена реконструкция фонтана у павильона "Космос" на ВДНХ

Ко Дню города завершена реконструкция фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ. Он расположен рядом со знаменитым павильоном "Космос".

Как рассказал в соцсетях Сергей Собянин, рабочие сняли старую чашу, на её месте возвели новую конструкцию, в которой установили современное оборудование. Теперь струи фонтана под музыку будут подниматься на высоту до 35 метров.

Мэр назвал обновлённый светодинамический фонтан примером сочетания бережного отношения к историческому наследию с современными инженерными и строительными решениями.