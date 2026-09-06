Обвинения в адрес России в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига являются началом настоящей войны. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии провёл параллели с событиями, предшествующими началу Великой Отечественной войны. "Выгнали генеральное консульство из Бонны, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Великой Отечественной войны немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали", - сказал Лавров.

По его мнению, в Германии есть силы, которые опять хотят войны. Министр также усомнился в непотопляемости некоторых западных политиков.

В начале августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон. Инцидент не привёл к каким-либо последствиям, но 1 сентября без предъявления доказательств власти Германии возложили ответственность на Россию. Было объявлено о закрытии Русского дома и Генконсульства в Бонне.