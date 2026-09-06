Москвичам пообещали летнюю жару в сентябре

На следующей неделе погода в столичном регионе резко изменится. После затяжных дождей и похолодания в Москву придёт настоящее бабье лето, следует из прогноза Гидрометцентра.

В понедельник, 7 сентября в городе ещё будет прохладно, не выше плюс 13 градусов, пройдёт дождь. На следующий день осадков уже не ожидается и потеплеет до 17 градусов.

Самыми тёплыми днями обещают стать 9 и 10 сентября. В эти дни будет солнечно и без дождей. В четверг воздух прогреется до 22-27 градусов. Для первой декады месяца – это почти рекордные значения.