Уиткофф и Кушнер оценили итоги переговоров в Москве и Киеве

Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф назвал переговоры по Украине содержательными и подчеркнул, что они с Джаредом Кушнером воодушевлены их ходом. Как сообщает агентство Reuters, американская делегация надеется, что в урегулировании удастся добиться прогресса.

В свою очередь, издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает: Уиткофф и Кушнер заявили Владимиру Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах до зимы. Все эти заявления сделаны по итогам визита американских эмиссаров в Москву и Киев.

Ещё известно, что представители Трампа обсудили в Москве планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Подробности этих планов не разглашаются. Спецпосланники президента США нацелены на работу с российской и украинской стороной над обновлённой версией предложения по урегулированию конфликта на Украине, также пишет издание.

В свою очередь, The Financial Times пишет: украинские участники сегодняшних переговоров в Киеве считают, что боевые действия вряд ли закончатся до зимы. В публикации говорится, что Уиткофф и Кушнер привезли с собой не новые идеи, а обновленные версии уже опубликованных документов, и теперь пытаются возобновить интерес к прежним предложениям и сократить разногласия между Россией и Украиной.

Накануне в Кремле более трёх часов продолжался разговор Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Путин отметил успехи нашей армии в ходе спецоперации и выразил уверенность в достижении поставленных целей, также подчеркнув необходимость устранения первопричин конфликта.

Как сообщил по итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать полученную в Москве информацию в ходе контактов в Киеве. Сегодня посланники Трампа провели переговоры в украинской столице.