ПВО сбила 306 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 7 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 7 сентября дежурными средствами ПВО сбито 306 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 6 сентября до 8.00 мск 7 сентября украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей. Дроны перехвачены и ликвидированы над Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской областями. Сбиты БПЛА над республиками Крым, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, над Пермским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщила в "Максе" врио главы Удмуртии Ольга Абрамова, пресечена попытка противника устроить массовую атаку на республику. Один беспилотник неприятеля уничтожили силы ПВО. Остальные пытавшиеся атаковать объекты на территории Удмуртии дроны ликвидировала авиация.