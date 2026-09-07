Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Прапорщик Юрий Машкин доставлял боеприпасы и топливо мотострелкам, когда заметил приближение вражеского FPV-дрона. Умело маневрируя, Юрий увёл транспорт от прямого попадания, но в результате детонации беспилотника машина потеряла ход. Машкин оперативно произвёл ремонт и подвёз необходимые грузы на позиции.

Младший сержант Никита Крапивин, рискуя собой под обстрелом ВСУ, в кратчайшие сроки восстановил связь между наступающими подразделениями и командованием. Это позволило нашим штурмовикам уничтожить огневые точки противника.