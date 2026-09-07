Информация о ходе спецоперации. Наступление идет по всем фронтам. Наши военные уверенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, оттесняя врага все дальше на запад. Серьезный урон противнику наносят расчеты войск беспилотных систем.

Кадры с Добропольского направления. Прямо в воздухе дроны-перехватчики группировки "Центр" ликвидируют неприятельские БПЛА, не давая боевикам даже приблизиться к российским позициям.

А это уже наши ударные "птицы" работают по наземным целям в районе Дружковки. Операторы беспилотников держат под контролем все маршруты передвижения неонацистов и пресекают любые попытки провести ротацию или доставить боеприпасы на передний край.

Под надежным прикрытием воздушной разведки в бой идут штурмовики. На кадрах Запорожская область - перед решительным броском бойцы малыми группами двигаются к опорному пункту противника. В это время операторы БПЛА просматривают окрестности на сотни метров вперед.

Надежное огневое прикрытие в ходе наступления штурмовикам обеспечивает артиллерия. На Добропольском участке фронта расчеты гаубиц "Мста-С" накрыли командный пункт боевиков и сорвали ротацию неприятеля на линии боевого соприкосновения.

В Запорожской области ударом самоходки "Гиацинт" - ликвидировано скопление живой силы противника в районе Борвиновки.