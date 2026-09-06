Два дня праздника и веселья: Москва отмечает День города

Москва отмечает свой день рождения на множестве площадок по всему городу. Стать частью праздника можно буквально рядом с домом. Много интересного подготовили парки и зоны отдыха. Там проходят разнообразные шоу, концерты, тренировки, игры, кинопоказы и даже путешествия во времени.

В эти дни любимый город в каждом районе поздравляют с предъюбилейным 879-м днём рождения. И звучат самые трогательные пожелания: "Цвести! Быть еще красивей, чем она есть. Мы очень любим свой город, нравится нам здесь гулять, нравятся перемены".

ВДНХ на два дня превратилась в машину времени. Здесь, в иммерсивном проекте "Москва дворами" развернулись шесть эпох. В послевоенных пятидесятых стучат костяшками домино, гуляют пионеры и прыгают через скакалку. В телефонной будке можно набрать номер, покрутив диск, тут же - мастер-класс по вальсу и фокстроту.

А в 60-х звучат ретрохиты со сцены импровизированного Дома культуры. Поклонники 70-х собираются у легендарного "Москвича", а 80-е - время спортивных достижений. Здесь перетягивают канат, сдают ГТО и вспоминают любимые дворовые забавы.

Даже в ливень праздник продолжается. Но это зона 90-х, а тогда выдерживали и не такое. В шатрах играют в "Денди", плетут фенечки и вспоминают старые добрые фишки. Непредсказуемая столичная погода не испортила настроение и в Лужниках. Тысячи участников Дня ходьбы прошли живописный трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до олимпийского комплекса в дождевиках. Фестиваль объединил любителей активного образа жизни всех возрастов.

В эти дни здесь танцевали на джамперах, активно крутили педали, любовались зрелищным шоу флайбордистов. Атлеты взлетали на высоту больше десяти метров в сложных условиях - при сильном ветре и над маленьким бассейном, и мастерски выполняли трюки.

В Коломенском выступили звезды российской эстрады, музыкальный марафон развернулся и в музее-заповеднике "Царицыно". Гости услышали джаз в исполнении Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра под его управлением.

Мастер-классы и праздничные программы идут во всех районах столицы. В Новых Черемушках - детский интерактивный спектакль. Карусель, на которой можно кружиться сколько угодно, и концерт - в Свиблове. На всех площадках праздничная программа продолжится и сегодня до позднего вечера.