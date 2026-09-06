"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт

Оппозиционная "Альтернатива для Германии" с рекордными показателями лидирует на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Участки закрылись полтора часа назад, и вот первые итоги: АДГ набирает 44,5 % голосов. ХДС канцлера показала худший результат за всю свою историю и значительно отстаёт, что может стать началом конца для правящей коалиции и лично для Мерца. Ещё один сюрприз этих выборов - оппозиционный "Союз Сары Вагенкхнехт" имеет все шансы войти в местный парламент.

Под аплодисменты сторонников Ульрих Зигмунд - кандидат от партии "Альтернатива для Германии" - вместе со своей супругой эффектно подъезжает к пункту голосования на голубом мотороллере Schwalbe, в переводе с немецкого – "Ласточка". Модель сделана ещё в ГДР. Хотя сам 35 летний Зигмунд родился уже после падения Берлинской стены.

"Ласточка" - гораздо больше, чем старый мопед. Во времена ГДР, когда автомобиль был роскошью, такие мотороллеры в Восточной Германии были для многих свободой на двух колёсах. Эти воспоминания Ульрих Зигмунд трансформировал в политический инструмент. И сработало. Его предвыборная кампания оказалась одной из самых эмоциональных в Германии. Семейные праздники с сосисками на гриле, мотопробеги. Послание простое - вернуть людям ощущение, что их слышат.

В восточногерманской Саксонии-Анхальт в воскресенье голосовали за новый земельный парламент. И впервые после Второй мировой войны крайне правая партия - в данном случае "Альтернатива для Германии" - может не просто победить на выборах, но и получить возможность сформировать правительство.