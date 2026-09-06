100 тысяч человек прошли по Москве крестным ходом

В столице более 100 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе во главе с патриархом Кириллом. Проводить его ещё в 1525 году повелел великий князь Василий Третий. В прошлом году традицию возобновили. Верующие прошли больше шести километров и пронесли чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери и мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, вновь обретённые в июле в Архангельском соборе Кремля.

Людская река увлекает всех: стариков, мужчин, женщин, подростков. Много детей. Над головами развеваются знамёна: лики Христа и Богоматери, флаги царской и современной России, а также флаги боевых подразделений Российской армии. Многие несут иконы. Люди из разных уголков страны идут бок о бок.

Московский крестный ход от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю - один из древнейших. Традицию, насчитывающую около пятисот лет, возродили в прошлом году. Несмотря на дождливое воскресенье, в этом году пришло очень много людей. Возглавляет молитвенное шествие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пришли семьями, с друзьями, и даже целый фольклорный ансамбль из Москвы. Во главе шествия несут три особо почитаемые святыни: Смоленскую икону Божией Матери, ковчег с мощами святого великого князя Димитрия Донского и икону Всех святых Московских. На повороте с Фрунзенской набережной к Хамовническому валу шествие замирает. Здесь совершают молебен.

С 7 сентября любой желающий сможет поклониться ковчегу с десницей князя в храме Христа Спасителя. Второй ковчег с частицей мощей князя доставлен в главный храм Вооружённых сил России в парке "Патриот".

Во время Куликовской битвы Дмитрий Донской поменял свой княжеский плащ на кольчугу и сражался на поле боя вместе с простыми ратниками, под его руководством разгромили Мамая. Мощи Дмитрия Донского обнаружили в августе во время реставрации в Архангельском соборе Кремля.