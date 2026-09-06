Украинское урегулирование вернётся к трёхстороннему формату с участием США

В ближайшее время будет объявлено о проведении трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом после переговоров в Киеве заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Он также назвал переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными и подчеркнул, что они с Джаредом Кушнером воодушевлены их ходом. Как сообщает агентство Reuters, американская делегация надеется, что в урегулировании удастся добиться прогресса.

Накануне, 5 сентября представители Трампа обсудили в Москве планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели. Подробности этих планов не разглашаются.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным продолжалась более трёх часов. Российский лидер отметил успехи нашей армии в ходе спецоперации и выразил уверенность в достижении поставленных целей, также подчеркнув необходимость устранения первопричин конфликта.

Как сообщил по итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать полученную в Москве информацию в ходе контактов в Киеве. Сегодня посланники Трампа провели переговоры в украинской столице.