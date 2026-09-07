Оценка за поведение не повлияет на аттестат, заявил министр просвещения РФ

Оценка за поведение, которая введена в школах в качестве пилотного проекта для учеников 2-8-х классов, не будет учитываться при текущих оценках, промежуточной аттестации и не повлияет на аттестат, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "ТАСС".



"Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости. Оно не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на аттестат", — отметил министр просвещения России.



Для выставления оценок за поведение подготовлены конкретные критерии: соблюдение школьных правил, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения, подчеркнул он.



С 1 сентября 2026 года в российских школах начали апробировать новую систему оценки поведения. В рамках эксперимента систему внедрят минимум в десяти школах каждого из регионов России среди учеников 2–8-х классов. Система предусматривает три характеристики: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Если результаты эксперимента окажутся положительными, с 2027/28 учебного года модель планируют внедрить во всех общеобразовательных организациях страны.