Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" после обработки всех бюллетеней победила на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, сообщает региональная избирательная комиссия. Согласно предварительным данным, АдГ набрала 43,8% после подсчета 100% голосов.



Второе место с большим отставанием занимает Христианско-демократический союз с 17,2%. Третье место с результатом в 9,3% заняла Социал-демократическая партия Германии. За ней с небольшим отставанием следуют "Зеленые" и "Левая" партии с 8,9% и 8,6% голосов соответственно.



Пятипроцентный избирательный барьер также смог преодолеть "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", набравший 5,3%.



В сложившейся ситуации ни одна из партий не обладает большинством мест в парламенте, и им придется создать коалицию для формирования земельного правительства.



Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что предварительные результаты выборов в ФРГ унижают правящую партию Мерца.



"Историческая победа АдГ унижает высокомерие, узколобость, разжигание войны, некомпетентность и лицемерие дискредитированной немецкой правящей коалиции", — добавил Дмитриев.