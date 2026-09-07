Произведения об СВО включили в школьную программу

Произведения о специальной военной операции включили в школьную программу по литературе, сообщила в интервью "РИА Новости" советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.



Минпросвещения РФ в августе 2025 года подготовило список произведений для внеклассного чтения патриотической направленности, созданных современными писателями, отметила советник президента РФ.



"В нем, в частности, представлены произведения и об СВО. Внеклассное чтение – составная и обязательная часть Федеральной образовательной программы. На это предусмотрены специальные часы. Так что произведения об СВО уже сейчас являются частью школьной программы по литературе", — заявила Ямпольская в интервью.



В список для внеклассного чтения включили такие разделы, как "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".