ВС России нанесли новые удары по украинским портам и судам

Российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам с грузами военного назначения. О целях, пораженных в течение ночи и утра 7 сентября, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, вечером 6 сентября в порту "Черноморск" поражен сухогруз "Мавка" с военно-техническим имуществом, предназначенным ВСУ. В Минобороны уточнили, что использовались ударные беспилотные летательные аппараты.

Также ударными беспилотниками в порту "Измаил" поражен производственно-погрузочный комплекс. Инфраструктура использовалась для разгрузки с судов военных грузов, поставленных украинской армии западными странами. В акватории Черного моря уничтожен патрульный катер, задействованный в проводке судов с военными грузами.