Онищенко спрогнозировал обычный сезон гриппа

Сезон гриппа 2026-2027 не будет тяжелым, ожидается стандартная эпидемиологическая ситуация.

Об этом в беседе с ТАСС заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Анализ сделан на основе эпидемического периода, который прошел и заканчивается уже на Южном полушарии. Там циркулировали штаммы, которые находятся в пределах прогнозируемых.

"Пока у нас нет оснований говорить, что у нас будет какая-то супертяжелая ситуация", - сказал Онищенко.

Академик добавил, что современная вакцина от гриппа составлена из актуальных штаммов, поэтому массовая вакцинация способна позитивно повлиять на заболеваемость.

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