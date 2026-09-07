Песков сообщил о возможном визите Пашиняна в Москву

В ближайшее время может состояться визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Визит политика состоится в это году, однако точные даты еще неизвестны.

"Уже в ближайшее время. Точных сроков пока нет", - передает слова представителя Кремля РИА Новости.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась на прошлой неделе в рамках саммита ШОС. Российский лидер пригласил главу армянского кабмина в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством страны в ЕС и ЕАЭС.