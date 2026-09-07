Наталья Водянова назвала шестого ребенка уникальным именем

Недавно Наталья Водянова родила шестого ребенка. Стало известно, как известная модель его назвала.

Одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира, россиянка Наталья Водянова, родила шестого ребенка 2 сентября. Это девочка. Модель назвала крошку уникальным именем: ее зовут Анна Наталья Лариса Арно, сообщает "Антиглянец".

Предполагается, что девочка названа в честь обеих бабушек и мамы. Сама Наталья Водянова пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее она призналась, что поначалу шестая беременность давалась ей нелегко. "Первые три месяца я в шутку говорила, что это было похоже на мою первую беременность. Это было действительно тяжело, но сегодня я чувствую себя лучше!" - сообщила Водянова.

Напомним, что модель родила троих старших детей от британского аристократа Джастина Портмана. Самый старший ее сын, Лукас, с отличием окончил Брауновский университет. 20-летняя дочь Натальи Нева и 19-летний Виктор продолжают учиться в престижных заграничных колледжах. От второго мужа Антуана Арно Водянова родила сыновей Максима и Романа, им сейчас 12 и десять лет соответственно.

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