Телеведущая Регина Тодоренко: "Ближайшее время я проведу на костылях"

Регина Тодоренко переживает сложное время. Популярная ведущая, актриса и певица призналась, что ей нужна передышка.

В своем официальном телеграм-канале Регина Тодоренко сообщила, что уже дважды за месяцы слышала в заключении врачей слово "натруженность".

"Первый раз фониатор сообщила, что мои голосовые связки в гипертонусе от сильной нагрузки на работе. Второй раз вот теперь травматолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость. И ближайшее время я проведу на костылях", - констатировала Тодоренко.

А недавно к ведущей подошла девушка, выразила ей свое восхищение, но попросила "замедлиться", потому что "когда смотришь на вас, тяжело позволить себе отдыхать". Регина Тодоренко призналась, что эти слова ее расстроили, потому что она поняла, что вгоняет в напряжение не только себя, но и свою аудиторию.

"Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит оооочень много усилий и терпения. Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием "Жизнь" важны не меньше, чем ноты", - заключила телеведущая.

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