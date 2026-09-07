Трамп присоединил Луну к Соединенным Штатам

Дональд Трамп присоединяет к Соединенным Штатам все новые территории. Президент США заявил о принадлежности его стране спутника Земли. Заявление опубликовано в собственной соцсети американского лидера Truth Social.

Трамп опубликовал на своей странице изображение Луны с подписью "Луна наша". В СМИ заявление вызвало ажиотаж. В соответствии с международным Договором о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не могут быть присвоены какой-либо страной.

Ранее Трамп объявлял о планах присоединить к США Гренландию и Канаду. Он переименовал штат Нью-Мексико в Нью-Америка, а Мексиканский залив – в Американский. На днях американский лидер опубликовал изображение с картой, где границы Ирана приобрели форму его профиля.