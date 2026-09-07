Натали Портман вышла в свет после рождения третьего ребенка

На днях Натали Портман родила третьего ребенка. Знаменитая голливудская актриса стала многодетной матерью.

Малыш появился на свет в начале сентября. Однако кто именно родился у Натали Портман, мальчик или девочка, пока неизвестно. Сама известная актриса предпочитает держать интригу.

Недавно звезда фильмов "Леон" и "Черный лебедь" появилась на публике со своим возлюбленным, французским музыкантом Танги Дестаблем, и буквально сияла от счастья. Примечательно, что именно избранник нес в переноске на груди новорожденного ребенка.

Как отмечает Voice, для Портман и Дестабля этот малыш стал первым общим. У каждого из них от предыдущих отношений есть по двое детей. Интересно, что точно неизвестно, состоят ли Натали и Танги в официальном союзе.

О своей личной жизни знаменитая актриса предпочитает не говорить. Так, третью беременность Портман раскрыла только тогда, когда живот стало невозможно прятать.

Напомним, от танцора Бенжамина Мильпье знаменитая артистка родила сына Алефа в 2011 году, а в 2017 дочь Амалию. Однако в 2024 году супруги оформили развод. Ходят слухи, что Натали не смогла смириться с изменами мужа.

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