В России отзывают из обращения опасную партию антибиотика "Линезолид"

Фармацевтическая компания "МОСФАРМ" отозвала партию антибиотика "Линезолид" из-за требований безопасности.

Из обращения отзывается лекарственный препарат "Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл, следует из документа Росздравнадзора. Антибиотик не соответствует требованиям по показателю "Бактериальные эндотоксины". Эндотоксины относятся к веществам, способным вызывать у человека лихорадочную реакцию.

"Линезолид" - антибиотик нового класса противомикробных средств, относящийся к оксазолидинонам. Он не вызывает перекрестной резистентности с антибиотиками других классов. Препарат назначают при пневмонии, кожных инфекциях и остеомиелите.

"Линезолид" вводится через капельницу или уколы, поэтому показатель "Бактериальные эндотоксины" является критически важным показателем для лекарственных препаратов такого плана.