Официальное объявление результатов выборов для сторонников АДГ стало лишь формальностью. В течение всего дня экзит-полы показывали: "Альтернатива для Германии" не просто побеждает - громит главного конкурента - "Христианско - демократический союз". Окончательный итог - почти 44 процента голосов.

Сторонники АДГ праздновали столь бурно, что, кажется, слышно было не только в столице земли Магдебурге, а и по всей Германии. И для партии Мерца это уже не звоночек - набат. Худший итог за всю историю выборов в этом регионе - всего 17 процентов. Так ХДС праздновала победу в Саксонии - Анхальт в 2021-м

Результаты этих выборов христианские демократы встречали в полной тишине. У Свена Шульце хватило смелости признать, что поражение ХДС совершенно закономерный итог работы партии на федеральном уровне. Провальная миграционная политика, спад в экономике, закрытие предприятия, падение уровня жизни и при этом многомиллиардная поддержка Украины. Неудивительно, что в Саксонии - Анхальт избиратель проголосовал именно так. Не помогают ни угрозы федеральных властей заблокировать финансирование, ни попытки прямо обвинить оппозиционную партию в экстремизме.

Очень не нравится властям рост популярности АДГ. Среди приоритетов своей программы партия называет пересмотр миграционной политики, прекращение передачи денег немецких налогоплательщиков Украине, уход от санкций и налаживание отношений с Россией.

Правда, сначала придется заключить коалицию - для единоличного формирования правительства не хватило всего трех мест в земельном парламенте. В ландтаг также прошли Социал-Демократы, "Зелёные", "Левые" и "Союз Сары Вагенкнехт". Сотрудничать с АДГ согласилась только последняя, но и ее пяти голосов будет достаточно.

К тому же, земельные парламенты участвуют в принятии законов в верхней палате - Бундесрате. И хотя четыре голоса Саксонии - Анхальт мало для блокировки решений, они всё-таки способны создать проблемы федеральному правительству. А впереди выборы в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, где АДГ тоже имеет все шансы на успех.