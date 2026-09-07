Собянин: За четыре года проект "Сделано в Москве" объединил тысячи компаний

Проекту по поддержке столичных предпринимателей "Сделано в Москве" исполнилось 4 года. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в социальных сетях.

В рамках программы бренды могут бесплатно представлять продукцию в арт-павильонах, выйти на Московскую неделю моды или интерьера и дизайна, продавать товары на специальных витринах крупнейших маркетплейсов и не только.

Сегодня проект объединяет более 7 с половиной тысяч компаний. За четыре года они дополнительно заработали свыше 3 с половиной миллиардов рублей, а фестивальные площадки и маркеты посетили более 18 миллионов человек.