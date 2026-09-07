По автомобильному мосту между Россией и КНДР открыли движение

Два берега реки Туманная, два государства сегодня объединили одним мостом. И сегодня между государствами открыто автомобильное сообщение. Общая протяженность пролетов почти километр, с подъездными путями - около пяти. Это сооружение построили в рекордные сроки. В конце апреля 25-го работам дали старт, сегодня по нему уже едет первая колонна машин.

Для российских мостостроителей такой проект далеко не первый. Поэтому наши инженеры передавали опыт корейским коллегам на всех этапах. Автомобильный мост назвали в честь офицера Красной армии, Героя труда КНДР Якова Новиченко. В 1946 году он спас жизнь товарищу Ким Ир Сену, накрыв своим телом гранату, брошенную в лидера Корейской Народной Демократической Республики.

Сегодня дочка Героя Татьяна и внук Николай приехали из Новосибирска на торжественную церемонию. И личный запорожец Якова Новиченко, который внук реставрировал не один год, проехал по мосту первым.

Параллельно с мостом построен автомобильный пункт пропуска через границу - Хасан. В нем спроектировано 10 полос движения, планируется, что в сутки границу смогут проходить 300 транспортных средств, а в будущем все 800.

Сегодня официально завершилось строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. И уже скоро здесь поедут грузовые автомобили, а в перспективе и пассажирский транспорт.