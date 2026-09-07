В Британии начались столкновения с полицией из-за мигрантов

Ожесточённые столкновения с полицией произошли в английском Портсмуте. До полутысячи местных жителей собрались в порту выразить протест против доставки в город нелегальных мигрантов.

Лодку, на которой находились более 150 человек, перехватили в Ла-Манше. Нелегалов хотели отправить в пункт временного размещения, однако сотни разгневанных граждан встали у них на пути.

Для разгона толпы стражи порядка применили перцовый газ. О пострадавших не сообщается. Однако миграционная политика властей всё чаще выводит людей на улицы. Только за прошлый год в королевство из Франции прибыли на лодках более сорока тысяч уроженцев Азии и Африки.