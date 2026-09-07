Поклониться мощам Димитрия Донского верующие могут в Храме Христа Спасителя

Поклониться мощам благоверного князя Димитрия Донского православные верующие могут с сегодняшнего дня в столичном Храме Христа Спасителя.

Доступ к святыне открыт с восьми утра до шести вечера каждый день до 20 сентября. Останки великого князя - победителя Орды и объединителя русских земель, прославленного в лике святых - были обретены в августе в Архангельском соборе Кремля.

Накануне ковчег с частицей мощей пронесли по центру города в рамках общемосковского крестного хода. В православной церкви Димитрий Донской почитается как святой воин - защитник Отечества - и покровитель семьи.