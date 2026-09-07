Принц Гарри и Меган Маркл задумали новую подлянку: Карл III будет в ярости

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможности сотрудничества с британскими телеканалами после возвращения из Калифорнии вместе с семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет. Герцоги Сассекские могут заключить соглашение с BBC о создании документального проекта.

"Перспектива сотрудничества Гарри и Меган с BBC неизбежно вызовет беспокойство во дворце. Карл III пытается восстановить отношения с сыном в частном порядке, и последнее, чего он хочет, — это очередной телевизионный проект, порождающий заголовки о королевской семье. Если он превратится в очередной способ обсуждения личных дел королевской семьи, король будет в ярости", — сообщили RadarOnline высокопоставленные источники в королевских кругах,

Как утверждается, среди потенциальных британских проектов Сассекские рассматривают документальные программы и развлекательные передачи, основанные на реальных событиях. Их возвращение в Великобританию значительно облегчает сотрудничество с местными продюсерскими компаниями.

"Возвращение Гарри и Меган в Великобританию полностью меняет ситуацию. Им не нужен ещё один гигантский контракт в стиле Netflix. Потенциально они могут создавать отдельные программы для BBC или коммерческих телеканалов, сохраняя гораздо большую свободу в выборе того, что именно они будут производить", — пояснил высокопоставленный источник в британской телеиндустрии.

Успешные медиапроекты Гарри и Меган, как правило, были связаны с их собственной жизнью и отношениями с монархией. Их интервью Опре Уинфри в 2021 году стало телевизионным событием мирового масштаба, документальный сериал Netflix "Гарри и Меган" привлёк огромную аудиторию, а мемуары "Запасной" стали международным бестселлером.

Учитывая эту историю, любое потенциальное сотрудничество супругов с BBC будет особенно чувствительным вопросом для 77-летнего Карла — даже если программа вообще не будет посвящена королевской жизни.

"BBC обладает значением, которого просто нет у очередного стримингового сервиса. Это национальный вещатель Великобритании, имеющий давние отношения с монархией. Уже сам факт того, что Гарри и Меган потенциально смогут зарабатывать там значительные деньги, будет непростым. Но если они начнут обсуждать дела королевской семьи — это уже совсем другой вопрос", — заявил инсайдер из дворца.