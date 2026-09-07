Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии возросло до 11

Возросло число погибших в результате схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. По последним данным, жертвами стихии стали одиннадцать альпинистов, судьба шести спортсменов остается неизвестной.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье продолжаются. Шестеро альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения.

Группа альпинистов, попавших под лавину в ущелье Безенги в КБР, состояла из 33 человек. Самостоятельно спуститься после удара стихии смогли 10 человек. К поискам пропавших альпинистов привлечены свыше 50 спасателей, передает ТАСС.