Посольство России в Непале ищет пропавшего якутского музыканта

Российское посольство в Непале разыскивает пропавшего якутского музыканта Кирилла Третьякова.

Мужчина пропал после разрушительного наводнения в северных районах страны. Дипломаты уже установили контакт с местными властями и его родственниками.

"Мы ждем и надеемся, что хорошие новости будут. Но пока никакой информации нет", - рассказала друг Третьякова РИА Новости.

Третьяков - основатель школы современной музыки "Дом музыкантов". Он приехал в Непал в составе туристической группы. С конца августа он числится пропавшим без вести.

Ранее брат музыканта сообщил "Аргументам и Фактам", что планирует лично отправиться на поиски.

"Мы втроем - я с братом и один из ближайших друзей Кирилла вылетаем в Катманду <…> Какая сумма денег нужна, мы не можем сказать, и сколько времени придётся провести в чужой стране - неизвестно", - рассказал Дмитрий Третьяков.

Тем временем погибших из-за оползня в Непале, произошедшего 26 августа, выросло до 1355, 4996 человек числятся пропавшими без вести.