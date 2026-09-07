"Это жизнь и я ей доверяю": Полина Диброва рассказала о расставании с Романом Товстиком

Год назад Дмитрий Дибров оформил развод с четвертой супругой Полиной. Молодая жена увлеклась другим мужчиной - бизнесменом Романом Товстиком, который жил по соседству. Тот оставил избранницу Елену и шестерых детей ради эффектной рыжеволосой красавицы. После развода влюбленные съехались и забрали себе детей.

В соцсетях Полина щедро делится с общественностью деталями своей жизни и общается с фанатами. Так, у нее поинтересовались, не боится ли она того, что будет после расставания с Романом Товстиком. Диброва дала понять, что у нее нет страха.

"Я самостоятельная и самодостаточная. Думаю, что мне будет больно, так как я люблю Романа, но это жизнь и я ей доверяю, как и Роману", - заявила Полина.

Также Диброва ответила на вопрос, касающийся Елены Товстик, бывшей жены ее возлюбленного. Она призналась, что когда-то давно они действительно были подругами. Елена даже хотела стать крестной матерью ее сына Ильи, но Полина отказалась от этой идеи, и Елена обиделась на нее и перестала отвечать на сообщения.

"Все эти десять лет я ее не видела. Все фотографии сделаны не позднее 2016-го. Контакта с ней нет и переписки тоже", - подчеркнула Диброва.

Отметим, что бывшая жена Романа Елена не может смириться с тем, что муж от нее ушел к бывшей подруге. В своем блоге она регулярно ругает удачливую соперницу и жалуется на экс-супруга.

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