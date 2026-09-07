Очевидица рассказала о дебоше Волочковой: "Она была нетрезвая, у нее заплетался язык"

Недавно Анастасия Волочкова угодила в скандал. Балерина должна была улететь на Мальдивы, но не попала на рейс. Когда она оказалась у стойки регистрации, выяснилось, что посадка уже закончилась. Впоследствии возмущенная Анастасия Волочкова утверждала, что ее просто не пригласили на регистрацию. Артистка обвинила авиакомпанию в недобросовестности и пообещала, что больше никогда не будет пользоваться ее услугами.

В свою очередь, авиакомпания выступила с опровержением. Оказалось, что в билетах было указано время окончания посадки. Кроме того, в терминале аэропорта по громкой связи объявляли о посадке. Якобы Анастасия Волочкова просто опоздала на регистрацию. Вместо того, чтобы садиться в самолет, она проводила время в ресторане.

С тех пор прошло несколько недель. Анастасия Волочкова все же смогла отправиться на Мальдивы, где провела несколько свободных дней. Недавно она вернулась в Россию и снова приступила к работе.

Меж тем в программе "Звезды сошлись" появилась очевидица дебоша артистки, когда ее не пустили в самолет до Мальдив. "Мы увидели скандал. Женщина, а я ее не сразу узнала, скандалила с одним из сотрудников авиакомпании. Она выясняла, почему ее не пустили на рейс, когда она опоздала всего-то на две минуты. У меня сложилось впечатление, что она была нетрезвая, у нее заплетался язык, она громко кричала на весь аэропорт, просила ее снимать на видео", - сообщила Зинаида Конакова.

Отметим, что в Сети уже много лет ходят слухи, что Анастасия Волочкова страдает алкоголизмом. Сама балерина, однако, утверждает, что пьет не больше, чем другие. Артистка не видит ничего плохого в том, чтобы осушить бокал дорогого шампанского и закусить клубникой.

Однако психиатр-нарколог Кирилл Винокуров, проанализировав свежие видео балерины, высказал мнение, что ей требуется помощь специалистов. "Просто так алкоголь не появляется. Возможно, имели место травмы, чувства скрытые, нереализованные, или, наоборот, какие-то обиды, страхи, боли. Алкоголь — это следствие, оно возникает тогда, когда есть скрытый невроз", - заявил он на шоу.

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