Иран провел испытания ракеты над авианосцем США

Вооруженные силы Ирана впервые испытали новую противокорабельную ракету непосредственно над авианосцем ВМС США. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи.

Как сообщает телеканал Press TV, испытание состоялось 48 часов назад. Речь идет об иранской противоэсминцевой ракете. Характеристики не уточняются. Резаи добавил, что Иран нанес удар по американской базе "Титин" в Иордании.

Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на шесть судов в Ормузском проливе. В числе атакованных - три американских судна и три нефтяных танкера. Удары были нанесены по кораблям, которые якобы двигались по несанкционированным маршрутам.