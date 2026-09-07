Отец Фриске объяснил, почему оставил внука без шикарного наследства: вот кто виноват

Единственному сыну Жанны Фриске в этому году исполнилось 13 лет. Платон давно не общался с бабушкой и дедушкой со стороны мамы. Поначалу родственники певицы скандалили и требовали, чтобы отец мальчика, ведущий Дмитрий Шепелев, позволил с ним встретиться, а потом смирились.

Платону досталась от мамы третья часть квартиры в элитном доме в Шмитовском проезде на Красной Пресне. 90-метровые апартаменты разделили в равных долях между родителями и сыном Жанны. Когда отец мальчика попытался продать часть, принадлежащую Платону, бабушка и дедушка не позволили, подав в суд. В итоге продажу доли ребенка запретили до его совершеннолетия.

Владимир Борисович Фриске уверял, что когда Платону исполнится 18 лет, то и остальные две доли перепишут на него. В квартире с 2015 года, когда не стало Жанны, никто не жил. Апартаменты практически превратились в музей. Родственники Фриске мечтали, что однажды Платон зайдет в квартиру и посмотрит, как там обустроила его мама. Наталья, сестра певицы, рассказывала, что даже одежда осталась висеть в шкафах, а на туалетном столике так и стоят любимые духи артистки.

Но внезапно отец Жанны Фриске решил переоформить документы и отдать две доли в квартире внучке Луне. В шоу "Звезды сошлись" Владимир Борисович объяснил, почему вздумал так поступить. Он дал понять, что причина в Дмитрии Шепелеве.

"Не хочу, чтобы в квартире дочери появлялись родственники Шепелева. Они там в свое время уже устроили цыганский табор", - уклончиво сообщил Владимир Фриске.

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